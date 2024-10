Rune Herregodts wordt ploegmaat van wereldkampioen Pogacar, Lokeraar tekent voor twee jaar bij UAE-Team Emirates

En dan een mooie transfer uit het wielrennen. Rune Herregodts heeft voor twee jaar getekend bij UAE-Team Emirates. Dat heeft de ploeg van wereldkampioen Tadej Pogacar vandaag bekend gemaakt. De 26-jarige Lokeraar, nu nog aan de slag bij Intermarché-Wanty, zal bij UAE Team Emirates vooral ingezet worden in de kasseiklassiekers. Daarnaast zal hij zich ook verder kunnen ontwikkelen als tijdrijder. Herregodts won dit jaar de openingstijdrit van de ZLM Tour, waarna hij ook de eindstand in de Nederlandse rittenkoers wegkaapte. Op het BK tijdrijden in Binche pakte hij brons. Bij UAE komt Herregodts twee landgenoten tegen, want ook Tim Wellens en Florian Vermeersch rijden volgen jaar bij Pogacar & co.