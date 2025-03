Lokeraar Rune Herregodts van UAE Team Emirates - XRG is een van de vele streekrenners die vandaag aan de start staat van de Omloop Het Nieuwsblad. De ploeg heeft geen schrik om de koers vandaag hard te maken. Want ze staan met een sterke ploeg aan de start waarvan vijf man in topvorm is en kans maakt om te winnen, zegt Herregodts.