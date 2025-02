Rune Herregodts (UAE): "Nooit gedacht dat ik de stap richting de beste ploeg ter wereld zou kunnen maken"

Eén van onze streekrenners die overmorgen aan de start staat van de Omloop Het Nieuwsblad, is Rune Herregodts. De Lokeraar reed vorige week nog in het peloton voor wereldtopper Tadej Pogacar tijdens de UAE Tour. Want sinds dit seizoen rijdt Herregodts voor de beste wielerploeg ter wereld, UAE. Het is een indrukwekkende transfer waar hij dankbaar voor is, en hij hoopt zich dit weekend in de Vlaamse Ardennen te kunnen tonen voor zijn ploeg.