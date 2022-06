Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) rijdt morgen voor podiumplaats in Gavere

In het wielrennen mag Brent Van Moer naar de Tour. Dat heeft z'n ploeg Lotto-Soudal bekendgemaakt. Het was lange tijd onzeker of Van Moer de Tourselectie zou halen. Maar z'n ploeg neemt hem toch mee naar de Ronde van Frankrijk. Van Moer zal vooral in functie van sprinter Caleb Ewan moeten rijden, de grootste hoop op ritwinst van de ploeg. Maar Van Moer mag van z'n ploeg ook zeker z'n kans wagen in de kasseienrit naar Arenberg. De Ronde van Frankrijk start op vrijdag 1 juli in het Deense Kopenhagen. Drie weken later komen de renners aan in Parijs. Thomas De Gendt en Jasper De Buyst zijn er dan weer niet bij in de formatie van Lotto-Soudal.