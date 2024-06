Rune Herregodts mag eindoverwinning van ZLM tour op zijn naam schrijven

In het wielrennen heeft Lokeraar Rune Herregodts gisteren de openingstijdrit gewonnen in de ZLM tour. Hij was elf seconden sneller dan Tim Van Dijke van Visma-Lease a Bike. Het is voor voor Herregodts de eerste overwinning bij Intermarché-Wanty. De wielrenner uit Lokeren is zo ook meteen de eerste leider in de Nederlandse rittenkoers.