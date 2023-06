De nationale kampioenschappen in het wielrennen zijn in zicht. Zondag is er de wegrit in Izegem, maar morgen is er het BK Tijdrijden in Herzele. Dat zou een onderonsje moeten worden tussen titelverdediger Remco Evenepoel en Wout van Aert, maar ook Lokeraar Rune Herregodts is gebrand op een goeie prestatie. Hij gaat voluit voor brons.