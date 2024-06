Op het Belgisch Kampioenschap tijdrijden in Binche is Rune Herregodts derde geworden. De Lokeraar van Intermarché-Wanty was één van de favorieten voor de winst en Belgische driekleur, maar werd uiteindelijk derde. Hij strandde op 29 seconden van de winnaar Tim Wellens. Vorig jaar werd Herregodts ook derde. De tweede plaats was voor Alec Segaert. Sander De Pestel uit Sint-Niklaas reed zich naar een vijfde plaats.