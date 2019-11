Ruiterbeeld Sint-Maarten keert na 100 jaar terug naar Sint-Martinuskerk

In de Dender in Aalst is vanmiddag het lichaam van een 77-jarige man gevonden. De man was sinds zondag vermist. De man vertrok uit het Onze Lieve Vrouw-ziekenhuis in Aalst. Hij werd nog gefilmd door een bewakingscamera, maar vervolgens ontbrak elk spoor. Vanmiddag startte er een uitgebreide zoekactie. Kort na twee uur vonden de politie en de civiele bescherming het stoffelijk overschot van de man in de Dender. Hoe hij in het water is terechtgekomen wordt nu nog onderzocht. Van kwaad opzet is voorlopig geen sprake.