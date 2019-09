Waasland-Beveren komt trouwens vanavond in actie tijdens de zestiende finales van de Croky Cup, beter bekend als de Beker van België. Het ontvangt Westerlo, dat één klasse lager speelt, in 1B. Onze andere steekploegen Sporting Lokeren en Eendracht Aalst komen later in actie. Lokeren donderdag, en Aalst morgen. In Aalst leven ze heel hard toe naar het bekerduel, want de Ajuinen ontvangen niemand minder dan AA Gent. Het Pierre Cornelisstadion is morgenavond helemaal uitverkocht. Dat is al geleden van 2011.