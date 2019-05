De drie centra voor volwassenonderwijs in onze regio smelten samen tot één groot centrum. En dat krijgt de naam Focus. De fusie gaat in vanaf 1 september. Focus bundelt dus CVO Leerstad, actief in Lokeren, Hamme, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren, CVO Janitor in Sint-Niklaas, Beveren en Sint-Gillis-Waas en CVO Temse. Voor dat laatste CVO heeft de fusie de grootste gevolgen. Want de school daar werkt vanaf dan onder een andere koepel.