En we blijven nog even op de Freethiel. Adnan Custovic blijft ook volgend seizoen hoofdtrainer bij Waasland-Beveren. Dat heeft het clubbestuur beslist. Custovic nam in november het roer over van zijn voorganger Yannick Ferrera. Hij had maar één opdracht: de degradatie vermijden. En daar is de Bosniër al bij al vrij gemakkelijk in geslaagd. Onder meer dankzij stunts tegen Club Brugge, Antwerp en Gent, eind vorig jaar. Het bestuur wil daarom verder met Custovic en z'n hele technische staf. De coach tekende een contract tot het einde van volgend seizoen.