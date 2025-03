Op het wereldkampioenschap atletiek in het Chinese Nanjing, is Ruben Verheyden er niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de finale van de 1.500 meter. De atleet uit Lebbeke liep nochtans de vierde snelste tijd van allemaal, maar eindigde in zijn reeks niet in de top 2. Toch een ontgoocheling, voor Verheyden.