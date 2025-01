Ruben Apers zet punt achter profcarrière

Wielrenner Ruben Apers is niet langer een profwielrenner. Dat maakte hij deze middag bekend op Facebook. De renner uit Vrasene reed zo'n drie jaar voor Team Flanders Baloise, daar stond hij aan de start van onder andere de Ronde Van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik. Vorig jaar werd het contract van Apers daar niet verlengd en reed hij bij het Ribble-Rebellion Team vooral gravelwedstrijden in Amerika. Apers zet nu dus een punt achter zijn profcarrière, hij hoopt wel nog actief in de wielerwereld te blijven.