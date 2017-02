Rubberkorrels op kunstgrasvelden: 'Weinig reden tot bezorgdheid'

Een hele week lang maken we kennis met de werking van Damiaanactie in Nicaragua. Drie Oost-Vlaamse leerlingen bezochten er eind vorig jaar verschillende projecten: Bo Verellen van Instituut Heilige Familie in Sint-Niklaas, Simone Sonck van het Sint-Augustinus Instituut in Aalst en Zima Loncke van het Sint-Catharinacollege in Geraardsbergen. In deze eerste reportage gaan de leerlingen op bezoek bij een tbc-patiënte. De vrouw is verzwakt en leeft in erbarmelijke omstandigheden.