Roy Junior (9) uit Grembergen treedt in de voetsporen van Heintje: "Verschillende Duitse tv-stations willen hem"

Roy Junior. Die naam zegt u op dit moment misschien nog niet zoveel. Maar in Duitsland staat hij op de rand van een doorbraak bij het grote publiek. Roy Junior is de artiestennaam van Roy Klenovsky, een jongen van 9 uit Grembergen met de stem van een nachtegaal. Het toekomstige kindsterretje wordt nu al vergeleken met straffe artiesten als Jan Smit en Hein Simons, die er ook vroeg aan zijn begonnen. Zondag mocht Roy zijn grote idool Hein Simons ontmoeten op zijn verjaardagsfeest. Het leverde Roy heel wat buitenlandse boekingen op, want hij mocht daar laten zien wat hij in zijn mars heeft.