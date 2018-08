In de eerste amateurliga heeft FCV Dender zich versterkt met Jonathan Rowell. De Brit ondertekende een contract van één jaar bij Blauw-zwart. Rowell, op deze beelden nog in het shirt van Waasland-Beveren, is een centrale middenvelder van 28. Met Waasland-Beveren promoveerde hij in 2012 naar eerste klasse. Na zijn periode in Beveren speelde Rowell onder andere nog voor het Nederlandse FC Eindhoven en ook voor Berchem Sport.