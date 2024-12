Rouwregister voor Miet Smet in stadhuis: "Erkentelijk voor wat ze gedaan heeft voor Lokeren"

Sinds vandaag kan u in het stadhuis van Lokeren het rouwregister voor Miet Smet gaan tekenen. De Minister van Staat overleed vorige week donderdag op 81-jarige leeftijd in een woonzorgcentrum in Destelbergen. Smet woonde lange tijd in Lokeren, samen met haar man, voormalig premier Wilfried Martens. Martens overleed in al 2013. Op zaterdag 4 januari krijgt Miet Smet een staatsbegrafenis in de Lokerse Sint-Laurentiuskerk. Tot dan kan iedereen een boodschap komen neerschijven in het rouwregister. Burgemeester Filip Anthuenis was vanmorgen de eerste om het register te tekenen.