In het stadhuis van Sint-Niklaas is deze middag een rouwregister geopend voor ereburgemeester en minister van Staat Freddy Willockx. Hij overleed zaterdag erg onverwacht. En dat verlies blijft nazinderen in de ballonstad. Hij was nog een échte socialist die tussen het volk stond, dat is hoe hij door de Sint-Niklazenaar herinnerd wordt. De verslagenheid is groot.