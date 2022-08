ROUTE 9300 is eerste Instagram- en TikTok-tour van Oost-Vlaanderen

En we gaan eruit met de TV Oost Vertelling, want die was gisteravond alweer een groot succes. Comédienne Veerle Malschaert gaf het beste van zichzelf op het podium in de Sportstek in Stekene. En daar kwam heel wat volk op af. Volgende week sluiten we de zomer vol vertellingen af in Lokeren, met Erhan Demirci. Maar gisteren was het dus genieten met Veerle Malschaert.