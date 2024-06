Rousseau (Vooruit), D'haeseleer (VB) en Diependaele (N-VA) zijn de Oost-Vlaamse stemmenkampioenen

Ook op Vlaams niveau is de Open Vld de grote verliezer en N-VA de grote winnaar. N-VA verliest wel bijna een volle procent, maar blijft met net geen 24 procent de grootste in Vlaanderen. Vlaams Belang volgt op de voet met 22,7 procent. Het gaat er een dikke vier procent op vooruit. Vooruit is de derde grootste partij in Vlaanderen met 13,8 procent, een stijging van 3,7 procent is dat. Dan volgt cd&v met 13 procent. De Open Vld is pas de vijfde grootste in Vlaanderen en moet zwaar inleveren, zo'n 5 procent bijna. En ze zijn daardoor nog maar even groot als de PVDA, die dan weer terrein wint. De laatste in de rij is Groen. De groenen duiken naar 7,3 procent van de stemmen.