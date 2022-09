Rotonde of toch weer verkeerslichten? Toegangspoort van Sint-Niklaas ligt opnieuw op de tekentafel

Het Agentschap Wegen en Verkeer zet haar plannen voor de heraanleg van de rondweg in Sint-Lievens-Esse verder en maakt werk van een nieuwe vergunningsaanvraag. Eerder deze maand had de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning voor de aanleg van de rondweg in Sint-Lievens-Esse vernietigd. Het Agentschap Wegen en Verkeer had rekening gehouden met deze uitspraak en was al begonnen met een grondige Milieu-effectenstudie, ter voorbereiding van een nieuwe vergunningsaanvraag. Die is gepland voor begin volgend jaar, zodat de werken in het voorjaar van 2024 zouden kunnen starten. Dit najaar zou Wegen en Verkeer hierover nog een brede informatieronde houden in de streek.