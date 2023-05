Ros Beiaardommegang uit Dendermonde en de Wase Vos Reynaert in de Vlaamse Canon

En dan keren we even terug naar Aalst. Want daar is de carnavalswereld in diepe rouw na het overlijden van Luc Vermeiren, jarenlang de toezichthouder van de Werkhallen. Vermeiren, beter bekend als de 'Paroi', was naast toezichthouder ook een fervente verzamelaar van alles wat met Aalst carnaval te maken had. En ook de Aalsterse carnavalsmuziek had voor hem geen geheimen. Na een ongeval in 2018, waarbij de 'Paroi' van het dak van de Werkhallen viel, ging het achteruit met hem. Luc Vermeiren werd 55.