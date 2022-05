Ros Beiaardommegang bekeken tot in Canada!

Zondag. Dan gaat het allemaal gebeuren in Dendermonde. Voor het eerst sinds 2010 doet het Ros Beiaard weer zijn ronde. Tot het zover is, geven we in TV Oost Nieuws elke avond het woord aan één van de hoofdrolspelers van de Ommegang. En beginnen doen we bij Kalleke Step, de nar die de teugels van het Ros in handen heeft. Ongetwijfeld de meest fysieke rol van allemaal. Walter De Smet, 63 jaar, kruipt voor de derde keer in het narrenkostuum.