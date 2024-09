Het Dendermondse Ros Beiaard gaat volgend jaar het theater in. In de Oktoberhallen in Wieze wordt het eeuwenoude verhaal verteld, door meer dan 80 acteurs. Het Dendermonds productiehuis Camerata Productions is wel nog op zoek naar acteurs. Onder meer voor enkele hoofdrollen. Dendermondse jongeren die ervan dromen, om ooit eens op het Ros Beiaard te zitten, mogen zich dus geroepen voelen.