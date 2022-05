Ros Beiaard gaat weer op stal, einde van een zeer succesvolle editie

Bijna 100.000 mensen zijn vandaag naar Dendermonde afgezakt om de Ros Beiaardommegang mee te maken, en nog eens velen tienduizenden volgden het gebeuren live op TV Oost. Uniek immaterieel erfgoed is dit, waar we 12 jaar op hebben moeten wachten. Twee jaar geleden en vorig jaar was de, in principe tienjarige Ommegang, afgelast door corona. Het legendarische houten paard komt in principe, sinds 1990, elke tien jaar naar buiten. Maar door de pandemie is de editie van 2020 twee jaar uitgesteld. Na een indrukwekkende optocht door de stad is het Ros Beiaard zonet opnieuw op stal gegaan, in de Hollandse kazerne. Een moment van grote ontroering, want iedereen beseft nu dat het opnieuw acht jaar wachten is, tot 2030, alvorens het paard, met de 4 Heemskinderen, opnieuw in zijn volle glorie te zien zal zijn.