Ros Beiaard en de drie Dendermondse reuzen gaan onder het mes voor een grondige restauratie

De stad Dendermonde gaat het Ros Beiaard grondig laten restaureren met het oog op de Ommegang van 2030. Over het algemeen is de staat van het Ros vrij goed, maar tijdens de vorige Ommegang bleek dat er toch wat aandachtspunten zijn. Zo zijn er barsten in het hout en het paard is aangetast door stof en insecten. Specialisten van Monumentenwacht zullen vanaf 2027 aan de slag gaan. Daarnaast krijgen de drie gildereuzen Mars, Indiaan en Goliath ook een opfrisbeurt.