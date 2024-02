Een traditioneel ingrediënt in aanloop naar carnaval is de Oilsjterse Mès. Een misviering bijna helemaal in het sappige Aalsterse dialect. Jaar na jaar is de kerk van Erembodegem tot de nok gevuld. Meer dan 500 parochianen komen zelfs verkleed naar de mis en aanschouwen de viering gevuld met Oilsjterse teksten en muziek. Als het aan de bezoekers ligt zou het vaker mogen, een echte Oilsjterse mès waar de folklore vanaf spat, maar met een grappige toets. Zo krijgen de schepen en burgemeester een cadeau naar formaat.