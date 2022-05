Ros Balatum doet nog snel voor het Ros Beiaard een rondje door z'n thuisstad

Beverenaar Johan Waem, beter bekend als Danzel, heeft de Poolse muzikale tv-show Your Face Sounds Familiar gewonnen. Da's een programma dat u kan vergelijken met de Soundmixshow maar dan veel groter en ook razend populair in Polen, want er kijken wekelijks zo'n 4 miljoen mensen. Danzel verkleedde zich in het programma al in Tina Turner, Seal en James Hetfield van Metallica. In de finale moest de Beverenaar een Pools nummer zingen, een taal die hij niet eens machtig is. Maar toch slaagde hij met glans en won hij de show. Bij ons is Danzel al een tijdje van de radar verdwenen, maar in Polen is heel succesvol.