Roodrijder belandt op dak na aanrijding op zwart punt in Vrasene

Op de N451 ter hoogte van de op- en afrit van de E34 is er gisteravond opnieuw een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een auto met twee inzittenden, die vanuit Vrasene richting Verrebroek reed, reed op het kruispunt door het rode verkeerslicht. De bestuurder van een wagen die van de E34 kwam uit Antwerpen, kon de roodrijder niet vermijden en reed hem aan in de flank. De auto ging daardoor over de kop. De twee inzittenden konden op eigen kracht uit de zwaar beschadigde auto klauteren. Ze kwamen er met lichte verwondingen vanaf. De bestuurder van de andere wagen bleef ongedeerd. Ook eind april gebeurde er hier een zware aanrijding, waarbij twee autobestuurders gewond raakten.