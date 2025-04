Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen overschaduwd door twee overleden renners

Zaterdag is de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen gereden. Die is overschaduwd door het overlijden van twee deelnemers. Zaterdagmiddag werd een Nederlandse man onwel op de Taaienberg in Maarkedal. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed even later. Kort daarna moest een Franse man gereanimeerd worden nadat hij onwel werd aan de Oude Kwaremont in Kluisbergen. Hij werd nog afgevoerd naar het ziekenhuis met een mughelikopter, maar alle hulp kwam te laat. Maar op deze twee bijzonder trieste sterfgevallen na, waren er dit jaar veel minder kleine incidenten, volgens de organisatie. Omdat de weersomstandigheden zo goed waren, waren er minder valpartijen en de medische hulpposten moesten minder vaak inspringen.