Ronde van Vlaanderen: "Spreid de volkstoeloop en breng geen renners in gevaar"

En dan richten we al even onze blik op zondag, met de Ronde van Vlaanderen. De organisatoren doen een oproep aan de wielerfans. Wie langs het parcours staat, steekt best de weg niet over, neemt afstand van de renners en houdt zijn gsm op zak. Ook op spuwen of met bier gooien zal streng toegezien worden. De veiligheid maar ook de beleving staan voorop. Wielerfans die de hellingen en de kasseistroken opzoeken, komen best niet met de wagen.