Zondag is het zover. Dan staat met de Ronde van Vlaanderen 'Vlaanderens mooiste' opnieuw op het wielerprogramma. En de aankomst van die Ronde blijft al zeker tot 2028 in Oudenaarde. Het contract tussen de stad en organisator Flanders Classics zou volgend jaar aflopen. Maar de overeenkomst is nu verlengd. Dat is vanochtend aangekondigd op een persconferentie. Tot nu toe betaalde de stad 400.000 euro per jaar om de aankomstplaats te zijn. Vanaf 2024 wordt dat zelfs 450.000 euro. Tot 2011 lag de finish altijd in Meerbeke, bij Ninove. Maar nu zal het dus voor een lange tijd Oudenaarde worden.