Media en Cultuur Romeinen in Lego in Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke

Het is Krokusvakantie, een ideale gelegenheid voor gezinnen met kinderen om eens een museum te bezoeken. Het Provinciaal Archeologisch Museum in Velzeke, bij Zottegem, speelt daar handig op in. Enkele van de meest opmerkelijke monumenten uit de Romeinse wereld zijn daar nagebouwd met Legoblokjes. Bezoekers kunnen ook zelf met Lego aan de slag.