Rollerland Aalst neemt na 40 jaar afscheid van trouwe klanten met rollerdisco: “We zijn hier opgegroeid, we kwamen elke week”

Waar het voorlopig wel nog op wieltjes loopt, is in rolschaatsbaan Rollerland in Aalst. Maar de unieke en vaste waarde uit het straatbeeld verdwijnt er binnenkort, na 41 jaar. Het gebouw is fel verouderd en het huurcontract loopt af. Een spijtige zaak, vinden ook de vaste klanten. Maar de enige vaste indoor rolschaatspiste van het land kan niet zomaar de deuren sluiten. Daarom werd er gisteravond op gepaste wijze afscheid genomen van de iconische zaak: met een rollerdisco voor volwassenen. Nostalgie ten top.