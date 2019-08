En dan naar de Lokerse Feesten. Daar waren ze gisteren toe aan dag zes, een dag met alleen maar vrouwen op het hoofdpodium. Headliner was Christine and the Queens. Van haar concert mogen we geen beelden uitzenden. Van het optreden van Trixie Whitley wel. Trixie Whitley koos er voor de beelden van haar optreden te verspreiden in zwart-wit. Ze speelde opvallend veel nummers uit haar nieuwste album, zoals deze ‘Closer'. Een oude ziel in een jong lichaam, zo omschrijven kenners haar. Trixie Whitley is de dochter van een Gentse moeder en een Amerikaanse muzikant. Haar muziek valt niet onder één noemer te beschrijven. In Lokeren toonde ze nog maar eens haar uitzonderlijke klasse.