Roeselare niet failliet, wedstrijd tegen Lokeren gaat door

Het is nu zeker: de wedstrijd tussen Sporting Lokeren en Roeselare, in 1 B, gaat door. Roeselare is deze middag dan toch niet failliet verklaard. Vorige week werd de West-Vlaamse club failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank in Kortrijk. Het had enkele facturen niet betaald. Maar Roeselare tekende verzet aan en dat werd deze middag gegrond verklaard. Roeselare krijgt dus gelijk en mag dus opnieuw wedstrijden spelen. De eerste vindt morgenavond al plaats tegen Lokeren. Die wedstrijd begint om half negen.