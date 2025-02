Het is Valentijn vandaag en de feestdag van de liefde is ook de dag van de rode rozen. Dat 14 februari een hoogdag is voor bloemenzaken is dus geen verrassing. Maar zijn die rozen nu echt nog altijd wel zo populair? En zijn ze nog betaalbaar, en duurzaam? We legden ons oor te luisteren bij een bloemist met meer dan 30 jaar ervaring, in Bazel.