Rode Kruis-Vlaanderen opent nieuw donorcentrum in Sint-Niklaas

Op het Stationsplein in Sint-Niklaas is een nieuw donorcentrum van Rode Kruis-Vlaanderen geopend. Het is al het dertiende donorcentrum in Vlaanderen, maar na Aalst nog maar het tweede in onze regio. In zo'n donorcentrum kan je bloed of plasma geven. En de nood aan bloed is hoog, want elk jaar valt zowat 10% van de bloeddonoren weg wegens te hoge leeftijd of ziekte. En andere donors aantrekken gaat maar moeizaam. Door meer donorcentra te openen hoopt het Rode Kruis meer donoren te vinden, ook plasmadonoren.