Rode Kruis rekent op 330 vrijwilligers tijdens Aalst Carnaval: "Vroeger lag focus op Grote Markt, maar merken toenemend aantal interventies op Vredeplein"

Na de prijsuitreiking doken opnieuw duizenden carnavalisten de nacht in. Al is dat niet bij iedereen even goed afgelopen. Zo zijn er meer dan 30 carnavalisten overgebracht naar de spoedafdeling voor extra verzorging. Maar de eerste hulp, die krijgen de feestvierders van het Rode Kruis. Zo'n 330 vrijwilligers staan de volledige driedaagse paraat. Wij volgden de vrijwilligers tijdens de tweede feestnacht.