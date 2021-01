Rock Zottegem werkt aan een festival in juli

De organisatie van Rock Zottegem zal er alles aan doen om deze zomer een festival te organiseren. Het wil daarvoor niet wachten tot midden maart, want dan zou de regering de knoop doorhakken over de zomerfestivals. Hoe Rock Zottegem er in het weekend van 11 juli zal uitzien, dat valt nog af te wachten. De organisatie werkt met vier mogelijke scenario's die afhankelijk van de coronasituatie worden uitgewerkt. De organisatie legt nu al contacten met artiesten en evenementenbureau's. Het is een risico om daar nu al mee te starten, "maar we nemen het er graag bij", zegt Kurt De Loor, mede-organisator van Rock Zottegem.