Rock Zottegem keert terug naar de plaats waar het begon en tovert muziek uit de markt

De Wondertuin van het OCMW in Zele heeft dit weekend vandalen over de vloer gekregen. In die tuin loopt een expo van kunstkring Were Di. Eén van de kunstwerken is zo goed als volledig vernield. Het gaat over een groot schaakspel in het observatorium. Het werk is met veel liefde gemaakt door zeven leden. Het doet de kunstvereniging dan ook bijzonder veel pijn dat dit gebeurd is.