Robotzeehond entertaint bewoners met dementie in rusthuis in Aalst: "Robken is een deel van de familie"

Mag ik u nu voorstellen aan een bijzondere zeehond. Robke is zijn naam en hij verblijft sinds kort in het Aalsterse woonzorgcentrum Lakendal. Het is wel geen echte zeehond, maar een robotzeehond. Zijn kwaliteiten: heel sociaal en ontwapenend. En hij zorgt ervoor dat de bewoners met dementie een veel leukere tijd beleven. De bewoners hebben Robke in hun harten gesloten.