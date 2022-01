Nieuws Robot Robbie is nieuwe collega in enkele supermarkten

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In supermarkt AD Delhaize in Lede loopt er sinds deze week een bijzondere nieuwe collega door de gangen. Of zeg maar rijden, want Robbie is een robot die de klanten kan begeleiden naar de juiste afdeling in de winkel. Wie de winkel binnenkomt en niet meteen alle producten weet staan, die kan gewoon Robbie aanspreken in plaats van het personeel te storen. Een goede versterking dus voor de winkel, en vooral ook een leuke attractie voor de klanten.