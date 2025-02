Robot helpt chirurgen AZORG bij accuraat implanteren van totale heupprotheses

In het AZORG ziekenhuis in Aalst is voor het eerst in ons land een heupprothese succesvol geplaatst met behulp van een robot. Het ziekenhuis is daarmee samen met collega's uit Brussel en Brugge ook één van de eerste in Europa. De robot zorgt voor meer nauwkeurigheid tijdens de operatie, wat het comfort en de hulp voor de patiënt vergroot. Door de vergrijzing groeit het aantal mensen dat een nieuwe heup nodig heeft elk jaar.