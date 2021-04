Robin Overbeeke terug naar Lindemans Aalst

Sport dan. Speelt Waasland-Beveren ook volgend seizoen nog in onze hoogste voetbalklasse? Op die vraag hebben we mogelijks maandag al een antwoord. Als geelblauw dit weekend verliest van Kortrijk en Moeskroen pakt een punt tegen Antwerp is 1B een feit. Maar aan dat doemscenario willen ze in Beveren niet denken. Daar geloven ze twee speeldagen voor het einde nog in de redding. Simpel wordt dat in geen geval, maar het kan.