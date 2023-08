Robbe Ghys en Lindsay De Vylder vallen net naast podium in WK ploegkoers

In Glasgow is het duo Robbe Ghys en Lindsay De Vylder uit Wetteren net naast het podium gevallen in het wereldkampioenschap ploegkoers. De hele wedstrijd zag het ernaar uit dat de Wetteraar een medaille zou binnenhalen, maar de slotspurt was fataal. De gouden medaille is voor onze Noorderburen, Havik en Van Schip. Robbe Ghys en Lindsay De Vylder eindigen op een ongelukkige vierde plaats en de ontgoocheling was dan ook groot. Ze hopen revanche te nemen op de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar.