Road to Messi, het verhaal over de houten bal vol handtekeningen van wereldsterren

Het moet zowat de droom zijn van elke voetbalfan, Lionel Messi ontmoeten. Wel, Anny De Windt uit Zottegem, die is er al in geslaagd. Als bezielster van een vzw die kansarme kinderen helpt, slaagde ze er enkele jaren geleden in de Argentijnse superster te ontmoeten. Het inspireerde schrijver en leraar Bart Uyttersprot om een houten voetbal de wereld rond te laten gaan. Een bal waar de wereldsterren van het voetbal hun handtekening op konden zetten. Van Jan Ceulemans, tot Diego Maradona en ook Lionel Messi: allemaal hebben ze 't gedaan. En over dat onwaarschijnlijke verhaal is nu een boek uit: Road to Messi.