River Cleanup in Temse: organisaties bundelen krachten om vervuiling van plastic in Schelde aan te pakken

In Temse zijn de resultaten voorgesteld van een project om de plastic vervuiling in rivieren aan te pakken. Er drijft ongeveer 150 miljoen plastic in de zeeën, en een groot deel daarvan is afkomstig uit binnenlandse rivieren die uitmonden in de zee. Het Vlaams instituut voor de Zee, Vito en River Cleanup hebben de afgelopen maanden verschillende nieuwe technieken uitgeprobeerd in een testzone aan de Schelde in Temse. Vier jaar lang zullen 25 Europese partners de krachten bundelen in dit project dat de naam Inspire kreeg.