Rioolwater als verwarmingselement voor het nieuwe zwembad in Sint-Niklaas

Het rioolwater van Sint-Niklaas omzetten in warmte-energie. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar toch kan het. Met deze duurzame techniek, die 'riothermie' wordt genoemd, zal zowel het nieuwe zwembad als het nieuwe sportpaviljoen van de stad verwarmd worden. En daarmee wordt deze nieuwe sportsite in de Molenstraat, die nu volop in aanbouw is, het eerste publieke gebouw op heel grote schaal dat deze, door Aquafin ontwikkelde techniek, zal toepassen.