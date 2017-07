En hopelijk zijn tegen dan de wegenwerken in en rond Lokeren afgerond. Bovenop de werken aan de N47 zijn er nu ook werken begonnen op de E17. De rechterrijstrook krijgt daar een nieuwe laag asfalt. In een eerste fase wordt er gewerkt tussen Waasmunster en Lokeren. Het verkeer moet er tijdelijk over twee versmalde rijstroken en de op- en afrit van Lokeren richting Gent is dicht. Het is er al de hele dag filerijden. Wie vanuit Lokeren richting Gent wil, die zal even richting Antwerpen moeten rijden en dan omdraaien in Waasmunster. Deze week nog zouden de werken afgerond moeten zijn. Maar eind deze maand wordt er opnieuw gewerkt op de E17. Dan schuift de werfzone op naar het traject tussen Lokeren en Beervelde.